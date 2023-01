Das ändert sich im Februar 2023

Wie jeden Monat stehen auch im Februar 2023 einige Änderungen an, die das Leben der Menschen in Oberbayern betreffen. So werden bestimmte Biermarken teurer, die Maskenpflicht fällt in einem weiteren Bereich, ein neues Gesetz für Windkraft tritt in Kraft und im Auto sind nun unter bestimmten Bedingungen Masken Pflicht. Alle wichtigen Änderungen haben wir für Euch hier zusammengefasst.

Medizinische Masken im Verbandskasten

Alle Verbandskästen, die ab dem 01. Februar 2023 verkauft werden, müssen zwei medizinische Masken beinhalten. Außerdem gibt es weitere Änderungen im Verbandskasten. So reicht nun zum Beispiel ein, statt zwei Dreieckstücher. Und das Verbandtuch (40 x 60 cm) ist nicht mehr nötig. Autofahrer müssen aber ihre Verbandskästen nicht mit Masken nachrüsten. Es reicht, den Kasten einfach mit einem Modell nach der neuen DIN-Norm auszutauschen, wenn er abgelaufen ist. Guter Anlass also, um mal nachzuschauen, wie lange der Verbandskasten noch hält.

Maskenpflicht im Fernverkehr fällt weg

In Fernzügen können wir ab dem 02. Februar 2023 hingegen ganz auf Masken verzichten. Dann fällt bundesweit die Maskenpflicht im Fernverkehr.

Bier wird teuer

Alles wird teurer, auch das Bier. Im Februar dreht die Warsteiner-Gruppe an der Preisschraube. Allerdings relativ moderat. Im Schnitt steigt der Preis pro Liter Bier in der Falsche um 6,8 Cent. Davon sind laut Getränke News auch die in Oberbayern so beliebten Biermarken König Ludwig und Kaltenberg betroffen.

„Wind-an-Land“-Gesetz tritt in Kraft

Im Februar tritt ein neues Gesetz in Kraft, dass die Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen beschleunigen soll. Außerdem sieht das „Wind-an-Land“-Gesetz vor, dass alle Bundesländer bis 2027 1,7 Prozent ihrer Fläche für Windkraftanlagen reservieren müssen, bis 2032 sogar zwei Prozent der Gesamtfläche. Mit dem Gesetz kommen nun auch Landschaftsschutzgebiete als Standorte für Windkraftanlagen infrage.