Das ändert sich im Juli 2023

Die Post benennt sich um, die Renten steigen und das war’s mit der Maestro-Funktion der Girokarte. Im Juli stehen uns einige Änderungen bevor. Wir erklären Euch, was sich im Juli für Euch ändern wird:

Änderungen Bürgergeld

Inzwischen ist das Bürgergeld ein halbes Jahr alt, hat Hartz-IV ersetzt und wird jetzt zum 1. Juli angepasst. So gibt es unter anderem zusätzliche Mittel für die Weiterbildung und einen höheren Freibetrag beim Hinzuverdienst, besonders bei Menschen unter 25. Außerdem zählen Mutterschaftsgeld und Erbschaften nicht mehr als Einkommen und bei wem eine medizinische Reha ansteht, der kann weiterhin Bürgergeld empfangen und muss kein Übergangsgeld mehr beantragen.

Renten steigen und eine digitale Rentenübersicht soll



Freude für die 21 Millionen Rentner*innen in Deutschland: Ab ersten Juli werden die Rentenwerte um 4,39 % im Westen und um 5,86 % im Osten erhöht. Damit liegen die Werte von West und Ost zum ersten Mal gleichauf. Der jährliche Rentenbescheid soll zwar nicht abgeschafft werden, aber es soll uns endlich möglich sein, eine digitale Übersicht einzusehen – wann immer wir wollen. Dazu kommt eine digitale Rentenübersicht.

Höherer Pflegebeitrag

Von Juli an werden kinderlose Paare und Familien mit Einzelkindern stärker zur Kasse gebeten. Denn eine Änderung im Juli 2023 führt dazu, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung von 3,05% auf 3,4% steigt.

Kurzarbeitergeld läuft aus



Während der Corona-Pandemie wurde der Zugang zum Kurzarbeitergeld zeitweise erleichtert. Diese Erleichterung läuft im Juli aus und damit wird die Einführung von Kurzarbeit wieder schwerer.

Pfändungsfreigrenze steigt

Durch ein neues Gesetz steigt die Pfändungsfreigrenze für Arbeitseinkommen von 1339,99 € auf 1409,99 €.

Kartenzahlung ohne Maestro

Mastercard stellt seinen Bezahldienst Maestro ein, den deutsche Giro-/EC-Karten für Zahlungen im Ausland nutzen. Obwohl jede ältere Karte mit dem Maestro-Logo noch bis zum eigenen Ablaufdatum funktioniert, werden keine neuen mit dem Maestro-System ausgegeben. Manche deutsche Banken, darunter die Sparkasse, haben schon eigene Alternativen mit dem Debit-System angekündigt und mit der Verteilung begonnen. Kreditkarten sind von der Änderung nicht betroffen.

Neue Ladesäulen müssen Kartenzahlung anbieten

Wer sein Auto an einer Ladesäule lädt, soll in Zukunftg immer mit Karte kontaktlos bezahlen können. Neue Ladesäulen für E-Autos müssen ab Juli die Möglichkeit zum kontaktlosen Zahlen anbieten. Ältere Modelle müssen jedoch nicht umgerüstet werden.

E-Rezept soll kommen

Ab Juli haben wir die Möglichkeit, uns Rezepte vom Arzt digital direkt auf die Versicherungskarte spielen zu lassen. Dieses E-Rezept soll dann in der Apotheke mit einem Kartenscan abgerufen werden können. Gesundheitsminister Lauterbach hofft auf eine Anbindung von 80 % aller Apotheken bis Ende Juli. Auch auf dem Smartphone oder in einer speziellen E-Rezept-App kann man das Rezept speichern. Wem das alles zu viel ist, der kann sich immer noch einen Papierzettel vom Arzt mitgeben lassen.

Post benennt sich um

Die Deutsche Post heißt ab 1. Juli offiziell DHL Group. Damit will das Unternehmen seinen internationalen Aspekt stärker herausstellen und sich mehr auf die Paketzustellung konzentrieren. Der Markenname „Deutsche Post“ wird in Deutschland trotzdem noch weiter benutzt werden.

Extra-Kaugummi kriegt ein neues Design und Rezept

Die Wrigley’s Extra Professional Kaugummis werden sich ab Juli für immer verändern. Die Kauummis bekommen nämlich ein neues Design und Rezept. Auf den Packungen steht in Zukunft „fresh“ oder „white“, außerdem werden die Farben etwas abgeändert. So sollen Jüngere verstärkt angesprochen werden. All das ist prinzipiell egal, aber auch die Rezeptur wird geändert – es kann also sein, dass die Kaugummis ab Juli anders schmecken als bisher.

REWE stellt Papier-Katalog und Chatbot ein

Viele haben noch gar nicht bemerkt, dass es ihn gibt – ab Juli wird der REWE Instagram-Chatbot nach fünf Monaten aber sowieso wieder eingestellt. Und auch von den Papierprospekten müssen wir uns verabschieden. Durch die Nachhaltigkeitsstrategie von REWE wird das Papier durch digitale Werbung ersetzt und die Angebote werden in Zukunft weiter über die REWE-App verteilt. Wer uns aber weiter bleibt, ist der WhatsApp-Chatbot.