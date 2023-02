Das ändert sich im März 2023

Gas- und Wärmepreisbremse

Gute Nachricht für Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch. Ab März sollt Ihr nun mit der Gas- und Wärmepreisbremse entlastet werden. Beim Gas beträgt der gedeckelte Preis zwölf Cent brutto pro Kilowattstunde, bei Fernwärme liegt der Preis bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Gedeckelt werden je 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Die restlichen 20 Prozent berechnen sich nach dem Tarif des Anbieters. Die Gas- und Wärmepreisbremse gilt rückwirkend auch für Januar und Februar 2023.

Strompreisbremse

Auch in Sachen Strom sollen die Bürger entlastet werden. Zusätzlich zur Gas- und Wärmepreisbremse tritt auch die Strompreisbremse in Kraft. Der Strompreis für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen wird auf 40 Cent pro Kilowattstunde brutto begrenzt. Das gilt auch für 80 Prozent des Verbrauchs. Auch die Strompreisbremse gilt rückwirkend ab Januar 2023.

Energiepauschale für Studenten und Fachschüler

Auch Studierende und (Berufs-)Fachschülerinnen und Fachschüler dürfen sich freuen. Im März kommt nun endlich die langersehnte einmalige Energiepauschale über 200 Euro. Allerdings landet die Einmalzahlung nicht automatisch auf dem Konto, sondern muss eigenständig über die Plattform einmalzahlung200.de beantragt werden. Das geht ab dem 15. März. Die Energiepauschale wird nicht besteuert und wird auch nicht bei einkommensabhängigen Leistungen oder Sozialversicherungsbeiträgen angerechnet.

Masken- und Testpflicht entfällt in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Nachdem die Maskenpflicht letzten Monat im ÖPNV aufgehoben wurde, fällt sie ab März 2023 nun auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen für Angestellte und Bewohner. Auch die Testpflicht wird aufgehoben. Wer Patienten oder Heimbewohner besucht oder zum Arzt geht, muss also weiterhin eine Maske tragen. Beschäftigte und Bewohner ab dem 1. März nicht mehr.

Mehr Geld für Künstler

Der März 2023 wird außerdem ein guter Monat für alle Künstler in Oberbayern. Ab dann soll es dauerhaft mehr Geld geben. Die Künstlersozialabgabe steigt von 4,2 auf 5 Prozent. Weniger erfreulich ist es dagegen für Unternehmen, die Künstler beschäftigen. Unternehmen, die Künstler oder Publizisten beschäftigen, müssen nun höhere Abgaben zahlen.

Zeitumstellung

Die Abende sind bald wieder länger hell. In der Nacht vom 25. März auf den 26. März wird die Zeit wieder vorgestellt – von 2 Uhr nachts auf 3 Uhr.

Bierpreiserhöhung

Bierfreunde müssen jetzt ganz stark sein. Andere Brauereien haben ihre Preise in den vergangenen Wochen bereits erhöht, nun zieht Krombacher nach. Rund ein Euro mehr wird der Kasten Bier zukünftig kosten und auch die nichtalkoholischen Getränke wie Schweppes, Vitamalz und Orangina werden teurer.

Aldi Süd Prospekte nur noch elektronisch

Bye bye lieber Aldi Prospekt. Auch Aldi Süd will ab März auf die Papierwerbung verzichten. Die neuesten Angebote können in Zukunft also nur noch elektronisch eingesehen werden, zum Beispiel auf der Firmenhomepage, per WhatsApp oder in anderen Portalen.

Kennzeichen an Rollern, Mopeds & Co. wechseln

Schildertausch ist angesagt. Ab dem 1. März müssen Besitzer von Rollern, Mofas, E-Scootern und anderen Kleinkrafträdern ihre Kennzeichen von den grünen zu den schwarzen wechseln.