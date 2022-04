Das ändert sich im Mai 2022: Testpflicht an Schulen, Preise im Supermarkt und Co.

Ab Mai treten einige wichtige Gesetzte und Neuerungen in Kraft. Welche genau zeigt die Übersicht:

Corona-Testpflicht an Schulen in Bayern entfällt: Ab dem 1. Mai werden generelle Testungen eingestellt. Auch die 3-G-Regelung für Lehrer und andere Personen, die an Schulen arbeiten, wird aufgehoben.

Grundpreise im Supermarkt: Eine Änderung im Einzelhandel, die für mehr Transparenz sorgen soll. Bisher konnten Grundpreise in Gramm, Kilo oder Liter angegeben werden. Jetzt müssen Supermärkte auf dem Preisschild einheitlich Preise in Kilogramm angeben, damit der Vergleich besser zu erkennen ist.

Neues Gesetz für Online-Portale: In Zukunft müssen Online-Händler angeben, wie Sortierungskriterien zustande kommen. Es muss gekennzeichnet werden, ob ein Verkauf privat, über Direktanbieter oder einen Weiterverkauf erfolgt. Bei Plattformen wie Ebay Kleinanzeigen kann das sehr hilfreich sein.

Bier wird teurer: Schlechte Nachrichten für alle Liebhaber und Liebhaberinnen. Nachdem mehrere Brauereien ihre Preise schon im April gehoben haben, ziehen jetzt einige nach. Grund hierfür sind gestiegene Rohstoffpreise, Lieferengpässe und auch Verpackung und Logistik ist kostspieliger geworden.