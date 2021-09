Das Ende der kostenlosen Coronatests, digitale Krankmeldungen und ein neuer Preisvergleich an Tankstellen. Im Oktober stehen uns einige Änderungen bevor. Hier haben wir die wichtigsten Neuerungen für Euch zusammengefasst.

Keine kostenlosen Coronatests mehr

Ab dem 11. Oktober sind die Coronatests nicht mehr kostenlos wie bisher. Ein Schnelltest wird dann wohl zwischen 11 und 20 Euro kosten, ein PCR-Test zwischen 50 und 150 Euro. Letztendlich entscheiden die Anbieter über die Preise. Für Ungeimpfte kann es also schnell sehr teuer werden, da sie für viele Bereiche im öffentlichen Leben einen negativen Test vorweisen müssen. Allerdings gibt es weiterhin kostenlose Tests für folgende Personengruppen:

• Menschen, die Symptome haben, die auf Corona hinweisen.

• Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können

• Menschen, für die es keine Impfempfehlung gibt (z.B. Kinder unter zwölf Jahren, gilt auch für alle Kinder die in den letzten drei Monaten vor dem Test 12 geworden sind)

• Menschen, die nach einer Coronainfektion einen Test brauchen, um ihre Quarantäne zu beenden

Außerdem gibt es eine Übergangsregelung für Schwangere und Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Da es für sie erst seit Kurzem eine Impfempfehlung gibt, können sie sich bis zum 31. Dezember noch einmal die Woche kostenlos testen lassen

Diskotheken öffnen wieder

Ab Oktober dürfen die Clubs und Diskotheken in Bayern wieder öffnen. Mit 3G-Regel soll dann ohne Maske wieder eng an eng getanzt werden. Ungeimpfte müssen aber wohl einen PCR-Test vorlegen, ein Schnelltest reicht nicht aus. Die konkreten Regeln will die bayerische Regierung erst am 30.09. festlegen.

Die digitale Krankmeldung

Das Krankmelden wird für Arbeitnehmer ab Oktober einfacher. Denn es wird die digitale Krankmeldung eingeführt. Das bedeutet konkret, dass Ihr nicht mehr der Krankenkasse eure Krankmeldung in Papierform zuschicken müsst, sondern euer Arzt das in digitaler Form für euch übernimmt. Der Papier-Ausdruck für euren Arbeitgeber bleibt jedoch erst mal noch bestehen.

Frist für die Steuererklärung läuft ab

Wer noch nicht seine Steuern für das vergangene Jahr gemacht hat, muss sich nun beeilen. Die Abgabefrist wurde Corona ja extra verschoben, von Ende Juli, auf Ende Oktober. Wer seine Steuererklärung für 2020 noch nicht abgegeben hat, hat also nur noch bis zum 31.10 Zeit.

Zeitumstellung

Auch das leidige Thema der Zeitumstellung kommt Ende des Monats wieder auf uns zu. In der Nacht vom 31.10 auf den 01.11 wird der Zeiger um eine Stunde, genauer gesagt von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr, zurückgedreht. Dadurch wird uns eine Stunde Schlaf geschenkt, es wird danach morgens früher hell und abends früher dunkel.

Preisvergleich an Tankstellen

Eine Neuerung betrifft vor allem Pendler und Vielfahrer. Ab dem 01. Oktober müssen große Tankstellen mit mehr als 6 Zapfsäulen uns Kunden einen Preisvergleich bieten. Dabei muss aufgeführt werden, was die verschiedenen Kraftstoffe auf 100 Kilometern an Kosten verursachen. Verglichen werden dann Benzin, Diesel, Strom, Wasserstoff und Erdgas. Das soll mehr Menschen dazu bringen, auf umweltschonende Autos umzusteigen. Die durchschnittlichen Kosten werden jedes Quartal vom Bundeswirtschaftsministerium bereitgestellt und beziehen sich also nicht auf die tagesaktuellen Preise.

Winterreifen von „O bis O“

Mit dem Oktober ist die Faustregel „von O bis O“ wieder in aller Munde. Von O bis O bedeutet von Oktober bis Ostern und soll uns daran erinnern, jetzt von Sommer auf Winterreifen zu wechseln. Denn gerade wenn in der Nacht die Temperaturen immer niedriger werden, entsteht schnell Bodenfrost und gefrierende Nässe, auch wenn der Winter noch in weiter Ferne ist.

Grippeimpfung

Impfen ist wichtig. Und das nicht nur gegen Corona, sondern gerade für die schon etwas Älteren unter uns auch gegen die Grippe. Laut der ständigen Impfkommission wird die Grippeimpfung für alle ab 60 Jahren, Schwangere und chronisch kranke Menschen empfohlen. Am besten ist es, sich zwischen Anfang Oktober bis Mitte Dezember impfen zu lassen.