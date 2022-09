Das ändert sich im Oktober 2022: Corona-Regeln, Mindestlohn und Co.

Im Oktober ändert sich wieder Einiges. Wir haben euch die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zum Vormonat zusammengefasst.

Corona-Regeln werden wieder verschärft

FFP2-Masken sind ab dem 1. Oktober in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen wieder Pflicht. Zusätzlich muss in Kliniken und Pflegeheimen ein negativer Test vorgezeigt werden. Weitere Maßnahmen zum Beispiel eine Testpflicht in Schulen oder eine Maskenpflicht in Geschäften können von den Ländern unabhängig beschlossen werden.

Neue Energiesparverordnung: Zwangsinspektion und geringere Mindesttemperaturen

Wer eine Gasheizung in der eigenen Wohnung besitzt muss diese künftig von einem Handwerksbetrieb überprüfen lassen. Bei gemieteten Räumen darf nun die Temperatur durch die Mieter heruntergedreht werden, denn Vorschriften zu Mindesttemperaturen in Mietverträgen sind durch die neue Verordnung außer Kraft gesetzt. Bei der Arbeit gilt für „leichte und überwiegend im Sitzen ausgeübte Tätigkeiten im Sitzen“ nun 19 Grad Celsius als Mindesttemperatur, bei „körperlich schweren Tätigkeiten“ sind es nur 12 Grad.

Mindestlohn steigt auf 12 Euro

Wie von der Mindestlohnkommission angedacht steigt der Mindestlohn erneut: von derzeit 10,45 € auf 12 €. Einige Schlupflöcher für Arbeitgeber wurden zudem entfernt.

Änderungen bei DHL-Lieferungen

Die DHL hat in Folge der steigenden Kosten einen Kostenzuschlag für klimaneutralen Versand beschlossen. Auch neu: Der angegebene Ablageort muss einsehbar, wetterfest und zugänglich sein, ansonsten kann die Zustellung verweigert werden oder eine Erstattung bei Schäden oder Entwendung verweigert werden.

Apotheker dürfen weiterhin impfen

Mindestens bis zum 30. April 2023 wird es möglich sein sich in Apotheken, beim Tier- oder Zahnarzt impfen zu lassen, insofern das dort angeboten wird.

Verlängerung der vereinfachten Kurzarbeit

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist es für Unternehmen wesentlich einfacher Kurzarbeit zu beantragen. Das gilt auch weiterhin, die Regelung wurde bis zum Ende des Jahres verlängert.

Fragen für die Führerscheinprüfung geändert

Der Fragebogen für die theoretische Führerscheinprüfung wurde überarbeitet. Satte 52 neue Fragen wurden eingeführt, dafür wurden aber auch 37 Fragen gestrichen.

WhattsApp funktioniert auf alten iPhones nicht mehr

Wer ein iPhone 5 oder ein iPhone 5 c besitzt kann ab dem 25. Oktober kein WhattsApp mehr nutzen. Mit den Betriebssystemen iOS 12 oder höher ist die Nutzung weiterhin möglich.