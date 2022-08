Das ändert sich im September 2022: Energiepauschale, Ende des Tankrabatts und CO.

Auch im September stehen wieder viele Änderungen an. Damit ihr immer informiert bleibt, haben wir sie euch auf einen Blick zusammengefasst.

Endlich wieder Wiesn

Das größte Volksfest der Welt feiert ab 17. September bis zum 03. Oktober sein Comeback. Und damit nicht genug. Auch die Wirtshauswiesn findet dieses Jahr zeitgleich in der Münchner Innenstadt statt.

Ende des Tankrabatts

Es wird zwar nur ein langsamer Aufwärtstrend, statt eines schlagartigen Sprunges erwartet, wenn der Tankrabatt endet, trotzdem wird man wieder tiefer in die Tasche greifen müssen. Nach den Schonmonaten Juni, Juli und August, wird wieder die volle Energiesteuer auf Kraftstoffe erhoben.

Die Corona-Kurzarbeitergeldregeln und –Erleichterungen laufen aus

Nachdem die Regelungen zuvor schon um 3 Wochen verlängert worden waren, ist jetzt ab 30. September Schluss. Bis dahin reicht es weiterhin aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Sonst muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein. Außerdem müssen Beschäftigte bis Auslauf der Regelung auch weiterhin keine Minusstunden aufbauen, bevor Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann.

Amazon-Prime wird teurer

Versandriese Amazon lässt die Abonnenten seines Premiumdienstes künftig tiefer in die Tasche greifen. Von 7,99 € im Monat, steigt die Gebühr auf 8,99 €. Auf das Jahr gerechnet bedeutet das 89,90 €, statt bisher 69,00 €.

Verordnung zum Energiesparen

Die von der Ampel-Koalition beschlossene Verordnung zum Energiesparen tritt am 01. September in Kraft. Zum Beispiel darf die Temperatur in öffentlichen Gebäuden nicht mehr als 19 Grad betragen und auch die Hände darf man sich dort nicht mehr mit warmen Wasser waschen. Vermieter sind verpflichtet, ihre Mieter dazu anzuhalten, weniger Energie zu verbrauchen und auch der Einzelhandel bekommt Auflagen. Zum Beispiel sollen Türen während der Heizperiode geschlossen bleiben.

Energiepauschale für Beschäftigte

Damit die Belastungen im Hinblick auf die weiter steigenden Energiepreise abgefedert werden können, möchte die Bundesregierung mit der Energiepauschale als Teil ihres Entlastungspakets reagieren. 300 Euro gibt es hier, die müssen aber noch versteuert werden. Generell ist die Überweisung mit dem Septembergehalt geplant, in manchen Fällen wird die Auszahlung aber auf den Oktober verschoben. Das liegt daran, dass manche Arbeitgeber die Lohnsteueranmeldung nur vierteljährlich statt monatlich machen. Das Ganze gilt generell für jeden Erwerbstätigen, allerdings sind ein paar Personengruppen von der Pauschale ausgeschlossen. So zum Beispiel Rentner außerhalb der Steuerklassen 1–5 und Grenzpendler, weil sich der feste Wohnsitz in Deutschland befinden muss.

Ende des 9-Euro-Tickets

Wer im September Bus und Bahn benutzen möchte, muss wieder etwas mehr als 9 Euro bezahlen. Die normalen Ticketpreise, wie vor dem 9-Euro-Ticket, gelten jetzt wieder.

Tarifentlohnung in Pflegeeinrichtungen

Ab dem 1. September will die AOK nur noch solche Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zulassen, die ihr Personal nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen oder Tarif bezahlen.

Das E-Rezept ist auf dem Vormarsch

Alle Apotheken in Deutschland sind ab dem 01. September verpflichtet, elektronische Rezepte anzunehmen. Eine stufenweise Einführung betrifft Bayern noch nicht und generelle wird davon ausgegangen, dass es frühestens im Frühjahr 2023 generell eingeführt wird.

Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln

Die Informationspflicht zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln wurde an das geltende EU-Recht angepasst. Lebensmittelunternehmen müssen ab September Informationen zur Rückverfolgung in Bedarfsfällen binnen 24 Stunden an die zuständigen Behörden liefern.

Ukraine-Flüchtlinge dürfen weiterhin ohne Visum einreisen

Ab 01. September können Flüchtlinge aus der Ukraine weiterhin ohne ein Visum nach Deutschland einreisen. Sie brauchen nun aber 90 Tage nach der Einreise einen Aufenthaltstitel. Das Ganze ist an die Ersteinreise gebunden, damit mehrfaches Hin- und Herreisen verhindert wird.

Meteorologischer Herbstanfang

Der Sommer ist vorbei – zumindest laut Meteorologen. Kalendarisch bleibt der Sommer noch bis 23. September.

Sommerferien und –Pausen gehen zu Ende

Während ab 12. September in Bayern wieder die Schulglocken läuten, füllt sich ab 6. September wieder das Plenum im Bundestag. Da beginnt die erste Sitzungswoche und der Haushalt für das Jahr 2023 wird besprochen.