Das ändert sich im September 2023

Der September steht vor der Tür und auch diesen Monat stehen wieder ein paar Neuerungen an, die unseren Alltag betreffen. Die Wichtigsten haben wir Euch hier zusammengestellt:

KFZ-Zulassung wird digital

Wer ein neues Auto zulassen möchte, kann sich ab September den Gang zum Amt sparen! Die Kfz-Zulassung wird digital! Außerdem könnt Ihr direkt nach der Digital-Zulassung losfahren und müsst nicht mehr erst auf Fahrzeugpapiere und Plakette warten. Bis zu 10 Tage genügt der digitale Zulassungsbescheid. Und das Ganze soll auch noch billiger als die analoge Zulassung werden.

Taxi-Festpreis in München

München führt ab September als erste deutsche Großstadt einen Taxi-Festpreis ein. Diesen muss man jedoch mit dem Taxiunternehmen selbst vereinbaren: Das heißt, selbst wenn man vor einem leeren Taxi steht, muss man die Fahrt per App oder Telefonat ausmachen. Das Wichtigste an diesem Festpreis ist, dass hier Wartezeiten an Ampeln, befahrenen Kreuzungen etc. nicht mit eingerechnet werden. Stadt und Taxiunternehmen haben sich wegen der Konkurrenz durch Carsharingapps und Leihwagen-Anbietern auf diesen Schritt geeinigt.

EON senkt Strom und Gaspreise

Zum September werden aber manche Sachen auch billiger: Der Stromanbieter EON senkt ab dem 1. September seine Strom- und Gaspreise. Strompreise sollen im Durchschnitt um 18 Prozent sinken, die für Gas sogar im Durchschnitt um 28 Prozent. Und als Kunde muss man dafür gar nichts machen.

Änderungen beim Steuerportal ELSTER

Die von Euch, die für Ihre Steuererklärung das ELSTER-Portal nutzen, müssen sich auf eine Änderung einstellen: Ab dem 18. September werden nur noch als wichtig erachtete Dokumente im Nachrichtenordner gespeichert, alle anderen werden nach einem Jahr gelöscht!

Steuererklärungsfrist 2022 endet

Stichwort Steuererklärung: Wer für das Jahr 2022 eine verpflichtende Einkommenssteuererklärung machen muss, beispielsweise als Selbstständiger oder wegen Kurzarbeit, muss diese bis zum 30. September fertig haben.

Energiepauschale für Studenten

Wer von euch an einer Uni oder FH studiert, hat noch bis zum 30. September Zeit, seine 200 Euro Energiepauschale zu beantragen. Laut der Regierung haben das erst zwei Drittel aller Berechtigten gemacht, schlagt also zu!

Halogen-Pins werden verboten

Auch für Halogen-Pins ist es aus: Ab September wird der Verkauf von neuen Pins verboten. Das betrifft sowohl Hoch- als auch Niedervolt-Halogenlampen. Dank einer Ökodesign-Richtlinie sollen diese durch LED-Modelle ersetzt werden.

Pflicht zur Heizungsoptimierung bei Erdgas

Keine Panik, das gilt nur für große Gebäude (entweder 1.000 m² Fläche oder mindestens 10 Wohneinheiten) mit zentraler Wärmeversorgung: Hier muss bis zum 30. September ein hydraulischer Abgleich vorgenommen werden, sodass warmes Wasser gleichmäßig durch alle Leitungen fließen kann.

Rabatte bei der Bahn Card für Jung & Alt

Die Deutsche Bahn führt ab September eine Rabattaktion bei der Bahncard 100 für Senioren und unter 27-Jährige ein. Die Bahncard 100 ist aber an sich schon ziemlich teuer und wäre nur was für die Vielfahrer unter Euch. Ob sich das für Euch rentiert, könnt Ihr hier nachsehen.

Radikalschnitt von Hecken und Bäumen bis 30. noch verboten

Von März bis September darf man Bäume und Büsche nicht zu stark zurückschneiden. Das ist laut Bundesnaturschutzgesetz verboten. “Form- und Pflegeschnitte“ sind aber erlaubt.

Kleine Änderung bei Chrome

Auch beim Webbrowser Google-Chrome gibt es eine Änderung: Das kleine Schloss vor der Adresszeile, welches eine URL mit “https” anzeigt, wird abgeschafft, weil überhaupt nur elf Prozent der Nutzer wussten, was es bedeutet! An die Stelle vom kleinen Schloss tritt ein Menü-Icon.

Amazon stellt e-Abos für e-Magazine ein

Per Amazon konnte man digital Magazine abonnieren und als e-Magazine lesen. Damit ist am 4. September Schluss.

Sky Comedy wird eingestellt

Ausgelacht hat es sich auch für Sky Comedy: Der erst 2021 gegründete Kanal wird mangels Nachfrage im September eingestellt.

Coca-Cola erhöht Preise

Die ewigen Preissteigerungen machen leider auch nicht vor Cola, Sprite oder Fanta halt. Der Getränkeriese Coca-Cola erhöht im August die Preise aller seiner Getränke. Er begründet das mit steigenden Produktions- und Lagerkosten. Die Erhöhung dürfte aber im einstelligen Prozentbereich bleiben.

Sektflaschen ohne Folie am Flaschenhals

Ab September fällt eine EU-Verordnung weg, die Folien am Flaschenhals von Sektflaschen vorgeschrieben hat. Damit sollten ursprünglich ungleiche Füllstände kaschiert werden. Eine Gruppe Winzer hatte dagegen geklagt und obwohl ihre Klage abgewiesen wurde, hat die EU die Verordnung trotzdem geändert. Also nicht wundern, wenn beim Einkaufen die Sektflaschen plötzlich anders aussehen.

Anträge für Zahlungen aus Renten-Härtefallfonds

Bis zum 30. September müssen Anträge auf Zahlungen aus dem Renten-Härtefallfond angefordert werden. Das sind pauschale Einmalzahlungen in Höhe von 2.500 Euro und betreffen in erster Linie “Härtefälle” aus der Rentenüberleitung aus der DDR, Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer. Alle Infos findet Ihr hier.

Neue Corona-Impfstoffe

Ab September sollen laut der „Ärzte-Zeitung“ neue Corona-Impfstoffe verfügbar sein, die auch vor der momentan aufkommenden Variante EG5.1. (“Eris”) schützen sollen.

E-Auto-Föderung nur noch für Privatpersonen

Bei E-Autos konnte man bisher durch eine staatliche Förderung sparen. Ab 1. September geht das nur noch für Privatpersonen, die ihr E-Auto privat nutzen.