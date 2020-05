Das Bastel-Sackerl gegen Langeweile

Das Corona-Virus beeinflusst weiter unseren Alltag und auch das Leben unserer Kinder. Die Ferienprogramme in den Städten und Gemeinden – vieles musste da abgesagt werden. Hier im Landkreis Landsberg haben sich die Verantwortlichen aber was schönes für den Nachwuchs einfallen lassen. Damit den Kleinen in den Pfingstferien nicht langweilig wird, gibt es das „Bastel-Sackerl“ für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. In den kostenlosen Paketen sind verschiedene Bastelideen inkl. Anleitung und Materialien, Rezeptideen und weitere Ideen zur Freizeitbeschäftigung.

Alle Informationen und auch die genauen Ausgabe-Orte und Termine findet ihr hier….