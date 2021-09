Das ist zur Bedrohungslage auf der A9 bekannt

Ein Polizeigroßeinsatz hat gestern Abend für eine Vollsperrung der A9 zwischen Greding und Hilpoltstein in Mittelfranken gesorgt. Auch die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt war zeitweise gesperrt. Am späten Abend hat das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zuvor hatte es eine Bedrohungslage in einem Bus auf der Autobahn gegeben.

Die Polizei hat jetzt bestätigt: Es war keine Geiselnahme. Der 30-jährige Serbe sei noch nicht vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Man könne aber strafrechtlich nicht von einer Geiselnahme sprechen. Jetzt werde aber wegen versuchter Tötung ermittelt.

Nach Informationen der Polizei ist Folgendes passiert:

Gegen 17:30 Uhr sei die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Reisebus auf die A9 in Richtung München gerufen worden. Der Bus war auf dem Weg von Hessen über München nach Serbien. Wegen des Streits zwischen dem Verdächtigen und weiteren Fahrgästen, sowie drei Busfahrern stand der Bus bereits auf dem Seitenstreifen. Im Verlauf des Streits soll der Verdächtige einem Mann gegen den Kopf getreten, sowie einer Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber inzwischen wieder entlassen worden. Der Tatverdächtige hatte behauptet bewaffnet zu sein, daher wurde die Autobahn in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei sprach über Stunden mit dem Tatverdächtigen. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Verdächtigen nur noch die drei Busfahrer. Alle übrigen Fahrgäste befanden sich auf dem Seitenstreifen. Gegen 21:30 Uhr habe es einen Zugriff des SEK gegeben. Dabei sind wohl auch Blendgranaten zum Einsatz gekommen, um den Tatverdächtigen abzulenken, deshalb waren Detonationen zu hören. Der Tatverdächtige wurde widerstandslos festgenommen und noch in der Nacht verhört. Laut Polizei gestaltete sich dies jedoch als schwierig, da alle Businsassen nur serbisch sprächen.

Sowohl bei dem Tatverdächtigen als auch im Bus wurde laut Polizei keine Waffe gefunden. Die Sperre der A9 konnte erst gegen 23 Uhr aufgehoben werden.

Die Ursache für den Streit ist noch unbekannt.

Die 14-köpfige Reisegruppe wurde über Nacht in einem Hotel untergebracht und soll ihre Fahrt nach Serbien heute in einem Ersatzbus fortsetzen.