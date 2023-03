Das könnt ihr in den Osterferien unternehmen

Oberbayern hat Osterferien. Und damit euch in den freien Tagen auf keinen Fall langweilig wird, haben wir für euch die besten Aktivitäten herausgesucht, damit ihr richtig viel erleben könnt! Egal ob groß, klein, gutes oder schlechtes Wetter, hier ist für alle was dabei:

Landkreis Fürstenfeldbruck

Bauen und Programmieren mit LEGO Education in Germering: Alle Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und elf Jahren sind zum Bau einer Legostadt in den Osterferien eingeladen. Alle Infos und wie ihr euch anmeldet, erfahrt ihr hier.

Pfefferminzmuseum Eichenau: Hier könnt ihr alles über Anbau, Ernte, Trocknung und die Heilkraft der Pfefferminze erfahren. Alle Infos findet ihr hier.

Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising: Ob säen mit der Hand wie früher, einen Museumsrundgang oder Filzostereier basteln. Das Osterferienprogramm vom Jexhof hat einiges zu bieten. Alle Infos findet ihr hier.

Walderlebniszentrum Grafrath : Hier könnt ihr über 200 verschiedene Baumarten aus Europa, Amerika und Asien bewundern.

Am Beeindruckendsten ist der 130 Jahre alte Mammutbaum. Das Zentrum wird am 24. März neu eröffnet. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Starnberg

Seemarkt Herrsching: Unter dem Motto „Kunst & Garten“ findet am 08.04.23 der Seemarkt an der wunderschönen Ammerseepromenade in Herrsching statt. Außerdem startet am Ostersonntag auch wieder das alljährliche Ostereiersuchen für die ganze Familie ab 12 Uhr. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Ebersberg

Wildpark Poing mit Greifvogelshow: Pünktlich zum Beginn der Osterferien findet auch wieder die erste Greifvogelshow ab dem 1. April statt. Das Besondere: Man kann die frei umherfliegenden Vögel beobachten und dabei Vieles über sie erfahren. Alle Infos findet ihr hier.

Walderlebnispfad Hohenlinden: Neben dem Walderlebnispfad ist nun auch der neue Waldspielplatz und der Biergarten geöffnet. Spaß für die ganze Familie ist garantiert! Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Dachau

Alpaka Wanderung in der Weilachmühle in Altomünster: Ab dem 08.04.23 geht es wieder los! Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Freising

Straußenhof Hiereth in Wolfersdorf: Ob das größte Ei der Welt bemalen oder eine Führung über den ganzen Hof, hier könnt ihr alles über Strauße erfahren. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Erding

Therme Erding: In der Therme Erding erwartet euch ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm mit vielen tollen Überraschungen für die ganze Familie! Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Wolfratshausen

Kinderfreizeitpark Märchenwald in Wolfratshausen: Auch der Märchenwald öffnet wieder ab dem 1. April mit seinen vielen aufregenden Fahrgeschäften. Wie der Name schon verrät, sind der ganze Park und seine Fahrgeschäfte in verschiedenen Märchenthemen gestaltet. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Pfaffenhofen

Waldkletterpark Oberbayern in Jetzendorf: Hoch oben in den Bäumen schwingt ihr euch von Ast zu Ast in Bayerns schönstem und vielseitigsten Waldkletterpark. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Berchtesgadener Land

Berchtesgadener Salzbergwerk: Auch wenn das Wetter in den Ferien vielleicht mal nicht ganz perfekt ist, kann man trotzdem einen abenteuerlichen Ausflug mit der ganzen Familie ins Berchtesgadener Salzbergwerk unternehmen. Inklusive extra langen Rutschen durch die Stollen. Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis Unterallgäu

Skylinepark in Bad Wörishofen: Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussells… all das könnt ihr in Bayerns größtem Freizeitpark genießen! Alle Infos findet ihr hier.

Landkreis München

Kinder- und Jugendfarm Unterföhring: Ob Ponys pflegen, Kaninchen versorgen oder Osterdeko basteln, hier ist für jeden was dabei! Das ganze Programm findet ihr hier.

BergTierPark Blindham: Der Bergtierpark ist die ganzen Osterferien, auch an den Feiertagen, geöffnet und bietet viel Spaß für die ganze Familie. Mit vielen Tieren, die man entdecken kann und Spielplätzen zum Austoben. Außerdem könnt ihr euch auf süßen Nachwuchs bei den Wildschweinen freuen. Alle Infos findet ihr hier.

Deutsches Museum Flugwerft in Schleißheim: Hier könnt ihr die Geschichte der Luftfahrt live erleben und entdecken! Ihr könnt 70 Flugobjekte, dazu Motoren und Modelle bewundern. Alle Infos findet ihr hier.

Burgmuseum Grünwald: Begebt euch auf die historischen Spuren des Wittelsbacher Jagdschlosses und entdeckt im Burgmuseum die spannenden Geschichten der Burgen in ganz Oberbayern! Alle Infos findet ihr hier.

Stadt München