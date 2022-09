Das müsst ihr zur Wiesn 2022 wissen

Am Samstag geht es nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder los, das größte Volksfest der Welt. Vieles ist gewohnt, Einiges aber auch anders, als in den Vorjahren. Hier sind die wichtigsten Infos im Überblick:

Wann hat die Wiesn geöffnet?

Die Wiesn öffnet samstags, sonntags und feiertags um 9 Uhr, unter der Woche um 10. Am ersten Wiesn-Tag gibts Bier aber erst ab 12 Uhr. Die Zelte und Fahrgeschäfte schließen um 23:30 Uhr.

Die „Oide Wiesn“ ist am ersten Tag ab 12 Uhr, danach täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Bier gibt es hier aber nur bis 21:30 Uhr. Die „Oide Wiesn“ ist auch eine gute Alternative für Familien. Hier kosten die Fahrgeschäfte nur einen Euro. Dafür kostet die „Oide Wiesn“ an sich bis 21 Uhr vier Euro Eintritt. Kinder unter 14 sind frei.

Heuer ist die Wiesn auch einen Tag länger als sonst, nämlich bis zum 3. Oktober, weil das ein Feiertag ist.

Wie komme ich hin?

Am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. U-Bahnen fahren extra oft und sogar die Rolltreppen werden beschleunigt, um die Wiesn-Gäste schnell auf die Theresienwiese zu bringen.

Der zentralste, aber auch vollste Bahnhof ist Theresienwiese (U4 und U5). Schnell auf dem Festplatz ist man aber auch eine Station weiter Schwanthalerhöhe (ebenfalls U4 und U5) und Poccistraße oder Goetheplatz (beide U3 und U6). Mit der S-Bahn steigt man am besten an der Hackerbrücke aus und folgt den Schildern. Der Weg dauert etwa 15 Minuten.

Wichtig: Im Nahverkehr von und zur Wiesn gilt Maskenpflicht, auf dem Oktoberfest nur auf der Wiesn-Wache, im Sanitätszentrum und im Fundbüro.

Was darf ich mit aufs Oktoberfest nehmen?

Am Eingang werden die Taschen kontrolliert. Erlaubt sind Taschen und Rucksäcke mit maximal drei Litern Volumen bzw. mit einer Größe von maximal 20 x 15 x 10 Zentimetern. Messer und Glasflaschen sind auf dem Festgelände verboten.

Alles, was nicht reindarf, müsst ihr zur Gepäckaufbewahrung bringen.

Kinderwagen sind außer samstags und am 3. Oktober nur bis 18 Uhr erlaubt. Ab 20 Uhr dürfen Kinder unter sechs Jahren auch nicht mehr in die Zelte.

Welche Zelte gibt es?

Hier habt ihr die Qual der Wahl. Es gibt knapp 40 Zelte mit insgesamt 120 Tausend Sitzplätzen. Einen Überblick findet ihr hier. In den Biergärten im Freien müsst ihr euch heute aber wärmer anziehen. Um Energie zu sparne, verzichten die Wirte hier auf Heizpilze.

Wie läuft das mit dem Reservieren?

Das geht bei jedem Zelt einzeln. Hier gibt es verschiedene Voraussetzungen, unter anderem eine Mindestverzehrmenge.

Wie viel kostet die Maß Bier?

Die wird traditionell immer teurer und kostet heuer bis zu 13,80 €. Aber Vorsicht: Wiesn-Bier ist mit 6,4 Prozent etwas stärker als normales Helles. Das hält die Gäste aber nicht vom Trinken ab. Beim letzten Oktoberfest 2019 wurden 7,3 Millionen Liter Bier getrunken.

Vegetarisch auf der Wiesn?

Das geht! Viele, vor allem kleinere, Zelte bieten vegeatarische und vegane Essens-Optionen an. Neu in diesem Jahr ist auch eine vegane Weißwurst auf Erbsenprotein-Basis.

Darf ich einen Bierkrug mitnehmen?

Nein, die sind Eigentum der Wirte und die Securitys verstehen da keinen Spaß. Wer ein Souvenir haben will, der kann auf dem Oktoberfest die offiziellen Wiesn-Krüge kaufen, inklusive neuem Logo.

Wie schaut’s mit den Fahrgeschäften aus?

Davon gibt es mit 180 Stück eine reiche Auswahl. Engagierte Volksfestgänger in Oberbayern werden einige vielleicht erkennen. Andere gibt es dafür traditionell nur auf der Wiesn, zum Beispiel das Teufelsrad, die Krinoline und das „Varieté Schichtl“. Übrigens: An den beiden Dienstagen ist Familientag, da sind die Fahrpreise reduziert.

Was ist, wenn ich Hilfe brauche?

Hinter dem Schottenhamel-Zelt ist das Service-Zentrum. Dort gibt es einen Infopoint, ein Fundbüro, ein Sanitätszentrum, eine Polizeistation und sogar eine Feuerwache. Eltern finden dort außerdem einen Raum zum Stillen und Wickeln.

Bei medizinischen Notfällen stehen rund 450 Sanitäter der Aicher Ambulanz Union bereit. Mit mehreren sogenannten „Tragenstaffeln“ versorgen sie mit ihren blauen Tragen das ganze Festgelände. Wenn ihr also hinter euch einen Pfiff hört, dann geht zur Seite, da kommt eine Tragenstaffel auf dem Weg zu einem Notfall. Das Sanitätszentrum ist heuer erstmals auch nachts geöffnet. Das soll die Krankenhäuser entlasten.

Im Servicezentrum gibt es auch einen „Safe Space“. Das sind geschützte Räume für Menschen, die zum Beispiel sexuelle Gewalt erlebt haben oder Opfer von einem Überfall geworden sind. Der ist an allen Tagen ab 18 Uhr geöffnet, freitags, samstags und feiertags ab 15 Uhr.

Spezieller Reinigungs-Service für Anwohner

Das Oktoberfest bringt für Anwohner leider immer wieder einen unangenehmen Nebeneffekt, in Form von ekligen Hinterlassenschaften in Vorgärten und Hauseingängen. Die Stadt München bietet hier allen Anwohnern einen kostenlosen Reinigungs-Service an. Verschmutzungen auf Privatgrund kann man einfach online melden, dann rückt oft noch am selben Tag ein Reinigungsteam an.

Was ist die WirtshausWiesn?

Das ist eigentlich ein Corona-Erbe, das aber so beliebt war, dass es heuer parallel zur echten Wiesn stattfindet. Mehr als 50 Gasthäuser in der Innenstadt dekorieren ihre Innenräume im Oktoberfest-Stil. Dort gibt es dann Wiesn-Schmankerl wie Hendl, Haxn, Ochs am Spieß, Steckerlfisch und Lebkuchenherzl. Das Personal trägt Tracht und am besten kommt man auch selbst in Lederhose oder Dirndl. Die WirtshausWiesn eignet sich damit perfekt für alle, denen das „echte“ Oktoberfest etwas zu voll ist.