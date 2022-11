Das NFL Spiel in München

Es wird ein Sportevent wie es Oberbayern noch nicht gesehen hat. Am Sonntag gibts das erste reguläre Spiel der NFL in München in der Allianz Arena. Klar, dass da die Hütte restlos ausverkauft ist und sich jeder von euch mega freut, der eine von den heiß begehrten Karten bekommen hat. Auf dem Feld treffen Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks.

Die wichtigsten Termine der ganzen Woche:

Montag 7. November: Flag-Football Turnier in der Bayernwerk-Sportarena Unterhaching

Donnerstag, 10. bis Samstag, 12. November: Fan-Aktionen auf dem Odeonsplatz (jeweils ab 10 Uhr). Täglich Abend-Aktivitäten in mehreren Bars und Pubs in der Stadt

Freitag, 11. November, früher Nachmittag: Buccaneers Community Day (u.a. mit Cheerleadern, Kinder-Flag-Football) im Sportpark Freiham oder am Bayern-Campus.

Samstag, 12. November (13 Uhr): Football-Academy-Game im Münchner Dante-Stadion. Eine europäische Talente-Auswahl spielt gegen eine bayerische Jugend-Auswahl. Eintritt frei.

Sonntag, 13. November: Ab 11 Uhr Game Day Fan Plaza auf der Esplanade der Arena mit US-Foodtrucks und NFL-Ausstellung.

15.30 Uhr: Kick-off des NFL Games Tampa Bay Buccaneers – Seattle Seahawks.

In der Halbzeit: Flag-Football-Showmatch mit Spielerinnen des deutschen Frauen-Football-Nationalteams.