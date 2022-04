Mütter leisten so viel, da haben sie sich eine Entspannung verdient! Und ihr liebe Kinder könnt eurer Mama daher nun das schönste Geschenk zum Muttertag machen. Einen Tag um Entspannen in der Therme Bad Wörishofen, mit exotische Thermenlandschaften, türkisblauem Heilwasser, faszinierenden Saunaattraktionen und abwechslungsreichen Wellness- und Beautyangebote.

Alles was ihr machen müsst, ist uns eine Whatsapp-Sprachnachricht an die 08000 1064 1064 zu schicken und uns darin zu erklären, warum eure Mama die Beste ist und dieses Geschenk verdient hat. Am Freitag vor dem Muttertag ziehen wir dann die fünf Gewinner. Die können ihrer Mutter zwei Tageskarten für die Therme Bad Wörishofen schenken und Mama darf sich aussuchen, wen sie mitnimmt.

Damit das klappt, müsst ihr aber noch Papa Bescheid geben, damit der euch das erlaubt.