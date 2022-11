Das sind die besten Vanillekipferl der Welt

Plätzchen gehören zur Weihnachtszeit dazu wie Geschenke zur Bescherung. Aber welche Plätzchen sind die besten? Da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. In vielen Familien werden eigene Familienrezepte von Generation zu Generation weitergegeben. Wer so etwas nicht hat, der schaut im Internet nach guten Rezepten. Und da führt früher oder später kein Weg an der laut eigenen Aussage „größten Food-Plattform Europas mit mehr als 360.000 Rezepte“ vorbei, chefkoch.de.

Dort gibt es ein Vanillekipferlrezept, dass die Massen begeistert und womöglich die besten Vanillekipferl überhaupt ergibt. Das Vanillekipferlrezept von Nutzerin Chililinde hat über 2.500 Bewertungen und kommt auf eine Bewertung von 4.65 Sternen. Das Geheimnis? Auch dieses Rezept stammt noch von Chililindes Großmutter und sie hat es netterweise mit der Welt geteilt. Und sie schreibt selbst: „Die besten Vanillekipferl der Welt!“ Die Community stimmt ihr offenbar zu. Allerdings gibt es ein Rezept mit über 100 Rezensionen, dass sogar noch etwas besser bewertet wird, und zwar das Rezept „Vanillekipferl meiner Oma“ von Nutzerin dreamsnail. Das dauert laut Angabe 20 Minuten kürzer und kommt sogar auf eine Bewertung von 4.76 Sternen.

Welche sind also die besten Vanillekipferl der Welt? Das bleibt dann am Ende wohl doch eine Frage des Geschmacks.