Das sind die neuen Corona-Maßnahmen

Im Kampf gegen die Omikron-Variante hat Bundeskanzler Olaf Scholz nun zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder neue Corona-Maßnahmen beschlossen.

Welche Regeln nun auf uns zukommen:

In Restaurants, Cafés und Kneipen gilt in Zukunft 2G plus: Rein dürfen also nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Schnelltest. Geboosterte Personen brauchen keinen Testnachweis.

Ob das auch in Bayern so eingeführt wird, wird derzeit geprüft. Ministerpräsident Söder zweifelt an der Notwendigkeit von 2G plus in der bayerischen Gastronomie. Abschließend entschieden werden soll das bei der Kabinettssitzung am Dienstag (11.01.22).

Außerdem sind die Quarantänezeiten angepasst worden:

Ungeimpfte und Genesene können sich wieder mit einem PCR-Test freitesten

und können sich wieder mit einem freitesten Für Geimpfte reicht ein Antigen-Schnelltest nach sieben Tagen

reicht ein nach Tagen Kontaktpersonen sollen nach sieben Tagen aus der Quarantäne dürfen, wenn sie keine Symptome haben

sollen nach Tagen aus der Quarantäne dürfen, wenn sie haben Ungeimpfte Kontaktpersonen brauchen dafür zusätzlich einen PCR-Test

Kontaktpersonen brauchen dafür zusätzlich einen Geboosterte oder geimpfte Kontaktpersonen, deren letzte Impfung nicht länger als 3 Monate her ist, müssen gar nicht in Quarantäne