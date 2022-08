Das sind die Neuerungen bei der Wiesn 2022

Die Wiesn 2022 vom 17. September bis zum 3. Oktober findet statt. Das hat Wiesn-Referent Clemens Baumgärtner direkt zu Beginn der Pressekonferenz am Mittag in München klargestellt. Der gestern vorgestellte Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz erlaube auch weiterhin Volksfeste, so Baumgärtner. Entsprechend gibt es auch keine Maskenpflichten oder 2G/3G-Zugangsregeln.

Zum Risiko durch von ausländischen Gästen eingeschleppte Corona-Variante verwies Baumgärtner auf den „statistischen Wiesn-Tisch“. Sechs der zehn Plätze seien da von Münchnern besetzt, dazu kämen je ein Bayer außerhalb Münchns und ein Deutscher. Nur die letzten zwei Plätze würden von Ausländern belegt, deren Anteil sei mit rund 20 Prozent also geringer, als meist angenommen. Die meisten ausländischen Besucher kommen laut Baumgärtner aus Italien, gefolgt von den USA, Österreich und Großbritannien.

Baumgärtner verkündete allerdings einige Neuerungen. So erwarten die Besucher heuer nicht nur zwei neue Festzelte und diverse neue Fahrgeschäfte: Standl und Zelte dürfen heuer auch länger aufhaben. Standl öffnen schon um neun Uhr und auf der Oiden Wiesn haben die Zelte bis halb elf geöffnet.

Also große Neuerung präsentierte Baumgärtner die Einführung einer Marke „Oktoberfest“ samt Logo und Schrift. Die Stadt hatte sich ja die Marke vor zwei Jahren schützen lassen, um Trittbrettfahrer zu verhindern, die das Oktoberfest kopieren wollen. Baumgärtner hat nun das neue Logo der Wiesn, ein stilisiertes „O“, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Offizielle Merchandise-Artikel werden künftig mit diesem Logo ausgestattet werden.

Eine große Frage im Vorfeld richtete sich an den drohenden Personalmangel auf der Wiesn. Gastwirte in Oberbayern kämpfen ja seit Pandemiebeginn mit fehlendem Personal. Teilweise mussten auch schon Veranstaltungen abgesagt werden, weil das Sicherheitspersonal gefehlt hat. Diesen Sorgen erteilte Baumgärtner aber eine Absage. Von den Wiesn-Wirten habe er keine Klagen über Personalmangel gehört und auch beim Sicherheitspersonal sei man gut aufgestellt, wenn auch nicht so gut, wie vor drei Jahren, als zum letzten Mal eine Wiesn stattgefunden hat.

Ein großer Kritikpunkt in den letzten Wochen war auch der Energieverbrauch des Oktoberfestes. Das größte Volksfest der Welt benötigt so viel Strom wie 1.200 Haushalte und so viel Gas wie 85 Einfamilienhäuser jeweils pro Jahr. Baumgärtner begegnete diesen Vorwürfen aber mit der Erwiderung, dass der Energieverbrauch der Wiesn gemessen am Verbrauch der Stadt München nur einen sehr kleinen Anteil ausmache. Außerdem verwies Baumgärtner darauf, dass in diesem Jahr die Biergärten auf dem Oktoberfest nicht mit gasbetriebenen Heizstrahlern beheizt werden. Dadurch spare die Wiesn Energie.