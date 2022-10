Das sind die Teilnehmer beim Comeback

7 Jahre lang haben die Zuschauerinnen und Zuschauer gewartet – am 12. November geht es jetzt wieder los! Dann steigt die TV total WOK WM 2022. Per Instagram-Post hat ProSieben jetzt auch die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen verkündet. Demnach dürfen wir uns in der Vierer-Wok-Disziplin auf folgende Teams freuen:

Team „TV total“

Entertainer Sebastian Pufpaff

Ex-Fußballprofi Tim Wiese

TV-Schrotthändler Manfred Ludolf

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte

Team Irland

Musiker Joey Kelly

Luke Kelly

Gabriel Kelly

Leon Kelly

Team Türkei

Rapper Eko Fresh

Moderator Sükrü Pehlivan

TV-Koch Ali Güngörmüs

Schauspielerin Sila Sahin

Team Polen

Eko Freshs Frau Sarah Bora

Musikerin Carolin Niemczyk

Schauspielerin Natalia Avelon

„GNTM“-Star Klaudia Giez

Team NERF mit den Youtube-Stars

Luca

Rewinside

Papaplatte

und einem/einer Wildcard-Gewinner*in

Team „World Wide Wok“ mit den Social-Media-Stars

Jens „Knossi“ Knossalla

Trymacs

Montana Black

Unsympatisch TV

Im Einer-Wok wollen unter anderem Evelyn Burdecki, Lucas Cordalis, Fabian Hambüchen, Luca Hänni und Alexander Kumptner die berühmt-berüchtigte Kurve 9 besiegen.

Moderiert wird das Spektakel von TV-Legende Elton.