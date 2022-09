Das steckt im 65-Milliarden-Euro-Entlastungspaket!

Um die Bürger wegen der allgemeinen Preissteigerungen zu entlasten, nimmt die Ampelregierung viel Geld in die Hand. Insgesamt 65 Milliarden Euro schwer ist das dritte Entlastungspaket, doppelt so viel wie in den ersten beiden Paketen. Besonders entlastet werden sollen Geringverdiener und Familien:

Es soll eine Strompreisbremse für den Basisverbrauch geben

Das Neun-Euro-Ticket bekommt einen Nachfolger: Ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket zum Preis zwischen 49 und 69 Euro monatlich – Hier müssen aber noch die Länder zustimmen, dass sie das mitfinanzieren

Rentner, Pensionäre profitieren jetzt auch vom Energiegeld und bekommen zum 1. Dezember 300 Euro, Studenten bekommen 200 Euro

Das Kindergeld für das erste und zweite Kind wird ab 1. Januar monatlich um 18 Euro erhöht

Der Kinderzuschlag wird ab 1. Januar auf 250 Euro im Monat erhöht

Wohngeldempfänger bekommen einen Heizkostenzuschuss (415 Euro für Singles, 540 Euro für zwei Personen, jede weitere Person 100 Euro zusätzlich)

Hartz IV wird in ein „Bürgergeld“ umgewandelt, das für Empfänger rund 50 Euro im Monat bereithält

Die Werbekosten-Pauschale in der Steuererklärung wird von 1000 Euro auf 1200 Euro angehoben

Zusatzzahlungen von Arbeitgebern an ihre Beschäftigten bleiben bis 3000 Euro steuerfrei

Die Steuersätze sollen angepasst werden und damit eine schleichende Steuererhöhung (kalte Progression) verhindert werden

Die in der Pandemie eingeführte Home-Office-Pauschale bleibt erstmal unbefristet

Die Umsatzsteuer auf Gas wird bis Ende März 2024 von 19 auf sieben Prozent gesenkt

Rentenbeiträge sollen ab kommendem Jahr von der Steuer abgesetzt werden können

Die geplante Erhöhung des CO2-Preises wird um ein Jahr auf den 1. Januar 2024 verschoben

Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld werden verlängert

Finanziert werden soll das Paket durch eine sogenannte „Übergewinnsteuer“. Viele Energieunternehmen haben gerade durch die Krise auf dem Energiemarkt üppige Gewinne angehäuft. Die will die Bundesregierung jetzt abschöpfen.