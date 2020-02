Mehr Respekt vor dem Alter! Mehr Verständnis zwischen Jung und Alt! Das sind die Ziele des TOP FM Altersexperiments mit Markus von "Die Pürzers am Morgen". Dank des wissenschaftlich entwickelten Alterssimulationsanzugs GERT der Firma Produkt + Projekt wird Markus auf einen Schlag 40 Jahre älter und testet, wie schwer ihm alltägliche Dinge dann fallen. So wollen wir mehr Verständnis für ältere Mitbürger schaffen, die vielleicht nicht mehr so fit sind und deswegen andere Probleme haben.

Hier könnt Ihr seine Experimente nachhören.