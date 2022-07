Die Riesengaudi ist zurück! Das TOP FM Dirndlfliegen findet am Samstag, den 20. August, wieder in der Therme Erding statt. Kommt auf die große TOP FM Bühne und springt so unterhaltsam wie möglich mit Dirndl ins Wasser. Das Publikum und eine Jury küren die besten Springer und die bekommen dann Trachten im Gesamtwert von 1.000 Euro von Trachten Angermaier.

Hier dürfen übrigens nicht nur Frauen teilnehmen! Wenn ihr kein Dirndl habt, bekommt ihr eines von uns gestellt (Anzahl begrenzt), oder wir zahlen euch die Reinigung* für euer Dirndl nach eurem Sprung. Wenn ihr teilnehmt, dürft ihr an dem Tag mit einer Begleitung kostenlos in die Therme Erding.

Das Dirndlfliegen startet am 20.8. um 12 Uhr!

Hier anmelden**: