Das TOP FM Weihnachtswunschkonzert

Weihnachten 2020 ist anders als normal. Trotzdem wollen wir Euch das Fest der Liebe so schön wie möglich machen. Unser Weihnachtsgeschenk für euch: Diesen Freitag spielen wir euch den ganzen Tag Eure Musikwünsche beim großen TOP FM Weihnachtswunschkonzert. Schickt uns euren Wunsch und eure Weihnachtsgrüße schon jetzt per Whatsapp an 08000 106 4 106 4 oder füllt das Formular unten aus und genießt mit uns die schönste Vorweihnachtsplaylist im TOP FM Land. Denn zusammen machen wir diese verrückte Welt ein kleines bisschen normaler!