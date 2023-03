Das Trendgetränk 2023: Aperol Paloma

Wildberry-Lillet, Hugo oder ein klassischer Bellini. Die letzten Jahre gab es so einiges an Trendgetränken, aber welcher sich über die Jahre immer gehalten hat: der Aperol Spritz. Und jetzt gibt’s das neue Upgrade für den Aperol-Spritz – den Aperol Paloma. Der darf bei keiner Grillparty mehr fehlen! Und wir verraten euch, was ihr für das neue Trendgetränk 2023 braucht:

50 ml Tequila

50 ml Grapefruitsaft

30 ml Orangenlikör

30 ml Aperol

10 ml Limettensaft

Limettenscheiben zum Garnieren

Alles in einem Cocktail-Shaker gut mischen, Eiswürfel dazu und fertig!