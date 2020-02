Das Zeugnistelefon wird wieder geschaltet

Für die einen Schüler ist es ein Grund zur Freude, für die anderen sorgt es für ziemlich viel Gesprächsstoff – sie bekommen morgen ihr Zwischenzeugnis. Erfahrungsgemäß wollen in der Zeit viele Eltern mit ihren Kindern und den Lehrern reden und sich beraten. Deshalb bietet die Schulberatungsstelle hier in München einen Telefonservice zum Zwischenzeugnis an. Zwischen 9 und 16 Uhr können sich Eltern und Schüler morgen Informationen übers Lernen und zur Orientierung im Schulsystem holen.

Herr Schuster, 089/ 5589989-60 für München (Stadt und Landkreis)