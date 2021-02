Dave Grohl hat Musiktipps für Jugendliche, die zuhause lernen

Er kann sie zum Lachen bringen – aber bei den Hausaufgaben sicher nicht helfen. Foo Fighters Sänger und Ex-Nirvana Drummer Dave Grohl hat so seine Probleme damit, dass seine Kinder nur von zuhause aus lernen. Seine Kinder wissen wer er sei, so Grohl in einem Interview. Und sie wollen ihn sicher nicht zu Geschichte oder Mathematik befragen. Dafür hat Grohl aber musikalische Empfehlungen für alle Jugendlichen, die aktuell zuhause sind. Definitiv „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ von den Beatles, „Back in Black“ von AC/DC und der gesamte Saturday Night Fever Soundtrack – man wolle schließlich auch ein bisschen tanzen, so Grohl.