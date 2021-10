Wer über Weihnachten die Familie besuchen oder in den Kurzurlaub will, der sollte sich frühzeitig um Bahntickets kümmern. Ab heute verkauft die Bahn Tickets für ihren neuen Winterfahrplan. Der gilt ab dem 12. Dezember. Vor und nach Weihnachten werden die Züge traditionell ziemlich voll. Darum sollten Kunden so früh wie möglich buchen. Noch sind auch Sparpreistickets erhältlich, wer später bucht, muss mehr bezahlen.