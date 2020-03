Defekte Sirene in Emmering hörte nicht mehr auf

Einige Top FM-Hörer hatten sich vorhin besorgt bei uns gemeldet. Denn in Emmering im Landkreis Fürstenfeldbruck war um kurz vor 14 Uhr für längere Zeit eine Feuer-Sirene zu hören. Dabei gibt es aber keinen Grund zur Besorgnis. Die ging wegen eines Feuerwehreinsatzes in Bruck los, der sich als Fehlalarm rausgestellt hat. Wegen eines technischen Defekts hat die Sirene in Emmering aber erstmal nicht mehr aufgehört.