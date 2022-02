Die Münchner Polizei bittet um Mithilfe. Seit Samstag wird die 74 Jahre alte Martha Landshamer aus München vermisst. Die an Demenz leidende Frau hatte am Abend Freunde in Oberhaching besucht und ist dann einfach mit ihrem Auto weggefahren. Seitdem hat niemand mehr etwas von ihr gehört.

Beschreibung der Vermissten: 165 cm groß, kurze braune Haare, spricht mit bayerischem Akzent.

Hinweise bitte an die Polizei München unter der 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.