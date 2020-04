Den Kuckuck-Ruf dem LBV melden

Der Kuckuck klingelt das wärmere Wetter ein – denn er ist sowas wie der Frühlingsbote. Und um rauszufinden, wie der Kuckuck in Bayern noch verbreitet ist, bittet der Vogelschutzbund um eure Hilfe. Er möchte gerne, dass ihr meldet, sobald ihr den ersten Kuckuck gehört habt. Das geht ganz einfach auf der Homepage des LBV. Da kann man auch auf einer Livekarte verfolgen, wo in Bayern der Kuckuck schon gerufen hat. Mit den Daten will man auch sehen, inwieweit sich auch schon der Klimawandel auf den Kuckuck ausgewirkt hat.