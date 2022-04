Gemeinsam für eine saubere Gemeinde! In Denklingen im Landkreis Landsberg wird am Wochenende wieder fleißig aufgeräumt. Morgen ist dort nämlich wieder Ramadama angesagt. Abfallsäcke gibts von der Gemeinde, am Ende des Tages können die dann beim Bauhof abgegeben werden. Alle eifrigen Aufräumer bekommen außerdem einen Brotzeitzuschuss. Alle Denklinger, die Lust auf Ramadama haben – anmelden könnt Ihr Euch bei Franz Schießl: 0152/22891108