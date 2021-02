Der 80er Fasching

Alle Faschingsfeiern fallen aus – doch wir finden, genau in diesen Zeiten muss man trotzdem feiern – auch wenn es nur Zuhause oder in der Arbeit ist. Und da die Kinder sich heutzutage ja eh gerne mit 80er-Outfits für den Fasching verkleiden, können auch wir die alte Lederjacke, das Sakko mit Schulterpolstern oder das gute neonfarbene Aerobic-Outfit wieder aus dem Schrank holen und Fasching feiern. Und wir spielen für Euch am Faschingsdienstag passend dazu den ganzen Tag nur die besten Hits der 80er . Also unbedingt einschalten!