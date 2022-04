Der Ammersee wird trockengelegt!

Radikaler Schritt am Ammersee. Die bayerische Wasserschutzbehörde hat beschlossen, den See fast komplett trocken zu legen. Dieses Vorgehen kennt man zum Beispiel vom Sylvensteinspeicher. Die Wasserschutzbehörde möchte den Ammersee grundlegend reinigen. Dabei ginge es nicht nur um die Entfernung von Müll, sondern vor allem um Algen. Diese hätten sich am Seegrund so ausgebreitet, dass sich Fische im Ammersee kaum mehr richtig vermehren können und der See zu kippen droht. Um den See trocken zu legen, soll die Ammer über Kanäle aber auch die Kanalisation um den See herum in die Amper geleitet werden. Die Fische im See sollen eingefangen und für die Zeit der Reinigung in den Starnberger See umgesiedelt werden. Die bayerische Wasserschutzbehörde will noch in diesem Sommer mit der Trockenlegung beginnen. Im nächsten Jahr soll die Reinigung starten. Bis der See dann sauber und wieder mit Wasser vollgelaufen ist, werden wohl insgesamt drei Jahre vergehen.