Der Beruf des Bankräubers stirbt aus

Man kann nicht wirklich sagen, dass es ein ehrenwerter Beruf ist, aber auf jeden Fall ist es ein Aussterbender: Es gibt immer weniger Bankräuber. Das hat das Landeskriminalamt hier in München in einer Studie festgestellt. 1993 ist im Schnitt noch alle drei Tage eine Bank oder eine Postfiliale in Bayern überfallen worden, 2020 hat es nur ungefähr alle zwei Monate einen Banküberfall gegeben. Einer der Gründe: Den Räubern geht sprichwörtlich die Kundschaft aus. Es gibt immer weniger Postfilialen und in den Banken lagert dank Kartenzahlung auch immer weniger Bargeld.