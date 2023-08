Wandern und Spenden für Afrika und das hier im schönen Oberbayern. Am Wochenende findet wieder der „Löwenmarsch“ statt. 100 Kilometer weit geht’s am Samstag von der Arena hier am Schloss Kaltenberg bis zum Löwenhof von Schloss Hohenschwangau, gegenüber von Neuschwanstein. Gewandert und gespendet wird für die „LEARNING LIONS“, eine gemeinnützige Organisation von Prinz Ludwig von Bayern. Wenn ihr bei der Benefizwanderung mitlaufen wollt, findet ihr alle Infos hier.