Der neue Schulwegeplan 2022/23 für Landsberg

Morgen gehts auch hier in Landsberg für die Kids wieder in die Schule und für viele auch zum allerersten Mal. Damit auf dem Schulweg alles klappt, gibt es von der Stadt auch in diesem Jahr wieder einen Schulwegeplan. Da drin sind nicht nur alle Zebrastreifen, Ampeln und Unterführungen eingezeichnet, sondern zum Beispiel auch die Standorte der Schulweghelfer. Außerdem sind auch die besten Schulwege eingezeichnet. Denn der sicherste Weg ist nicht immer der kürzeste.

Den Schulwegeplan könnt ihr hier downloaden.