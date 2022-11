Ukrainische Kinder in Deutschland, die einen Brief an den Nikolaus schreiben, bekommen künftig auch eine Antwort – und zwar in ihrer eigenen Sprache. Der Nikolaus antwortet ihnen auf ukrainisch . Laut Sabine Gerecke , Leiterin der Kinderbriefaktion, sind unter den rund 3000 Briefen, die bisher im Nikolauspostamt im Saarland angekommen sind, schon rund 30 auf ukrainisch gewesen.