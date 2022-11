Der Plätzchen-Fitnessrechner

Leckere Vanillekipferl, Kokosmakronen oder auch ganz klassisch Zimtsterne. Oberbayern backt wieder und genießt die ersten selbstgebacken Plätzchen. Backen macht nicht nur total viel Spaß, sondern ist sogar richtiger Sport. Man merkt, was man gemacht hat, wenn man die Unterarme spürt am Tag nach dem stundenlangen Teig kneten. Und jetzt kann man sogar ausrechnen, wie viele Kalorien man beim Backen, kneten und ausrollen verbrannt hat, und zwar mit dem Plätzchen Fitnessrechner. Hier gebt ihr einfach an wie lange ihr geknetet habt, wie alt, groß und schwer ihr seid und schon sagt euch der Rechner wie viele Kalorien ihr beim Backen verbrannt habt.

Link zum Plätzchen-Fitnessrechner:

https://www.fitrechner.de/kalorienverbrauch/USC05057/Backen+im+Backhaus?menge=30&groesse=180&gewicht=93&alter=24&sex=m&submit=