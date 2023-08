Sicher zur Schule und wieder nach Hause – pünktlich zum neuen Schuljahr gibt es hier in Landsberg wieder den Schulwegplan vom Ordnungsamt. Da sind Zebrastreifen, Ampeln, Unterführungen und Straßen mit Schülerlotsen eingetragen. Eltern können jetzt in den Sommerferien schon mal den Schulweg mit ihren Kids üben – damit auch die Erstklässer ab September alleine und sicher in die Schule kommen. Hier gibt’s den Plan: