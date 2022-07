Der Streetlife-Ersatz steht in den Startlöchern

Die Enttäuschung war groß bei vielen Münchnern, als klar war, dass es kein Streetlife-Festival mehr geben wird. Jetzt ist aber klar: Es gibt im September wieder ein großes Festival auf der autofreien Ludwig- und Leopoldstraße. Ehemalige Akteure des Streetlife haben sich mit der Stadt zusammengetan und das „Zamanand“ gegründet. Auch hier soll der Fokus wieder auf Nachhaltigkeit liegen. Wer dazu Ideen hat oder beim „Zamanand“ mitmachen will, der kann sich jetzt an die Veranstalter wenden. Das geht entweder per Mail an alle@zamanand.de oder hier online.