Der Superbowl 2023 – Alles was ihr wissen müsst!

Noch genau 2 Wochen. Dann startet es wieder, das größte und meistgesehene Sportereignis auf der ganzen Welt. Der Superbowl. Dieses Jahr spielen die Philadelphia Eagles um Quaterback Jalen Hurts gegen die unglaublich starken Kansas City Ciefs. Austragungsort ist das State Farm Stadium in Glendale im US-Staat Arizona. Das Spiel läuft bei uns in der Nacht vom Sonntag, den 12. Februar auf Montag, den 13. Februar. Kickoff ist um 00:30 Uhr unserer Zeit. Die Halftime Show übernimmt die Sängerin Rihanna. Die Nationalhymne vor dem Spiel wird dieses Jahr von Babyface gesungen. Übertragen wird das Spiel live auf Pro 7 oder über den Webstream von ran.de.

Wer keine Lust hat, das Spiel daheim zu schauen, der kann auch zum Beispiel in München im Audidome vorbeischauen. Hier findet ein großes Public Viewing statt. Ab 18:30 Uhr ist Einlass. Wer dabei sein will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Tickets sind in drei unterschiedlichen Kategorien erhältlich, los geht’s ab 29 Euro. Karten könnt ihr online unter https://www.ran.de/us-sport/nfl/news/super-bowl-public-viewing-audi-dome-tickets-ran-football-164585 kaufen.

Wer dieses Jahr zum ersten Mal den Superbowl schaut, oder sich mit den Grundregeln im American Football nicht mehr ganz so sicher ist, für den haben wir hier noch ein super schnelles und einfaches Erklärungsvideo verlinkt.

Link zum Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=QIjVePrc2O8