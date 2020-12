Normal zieht der TOP FM Nikolaus mit seinem Bischofsgewand, seinem goldenen Stab und dem großen Sack voller Geschenke durch die Straßen, geht von Haus zu Haus und bringt den braven Kindern Geschenke. Aber der Nikolaus ist ein aaaalter Mann und damit Coronarisikopatient. Deswegen muss auch er dieses Jahr leider Abstand halten. Aber das ist kein Problem, denn der TOP FM Nikolaus wird jetzt einfach der TOP FM Digilaus. Er wird den Kindern dieses Jahr per Videobotschaft erklären, ob sie brav oder doch frech waren. Und wenn auch ihr möchtet, dass der TOP FM Digilaus euren Kindern eine Botschaft übermittelt, meldet Euch bis Freitag, 04.12.20, um 12 Uhr mit dem unten stehenden Formular an. Ihr erfahrt dann am Freitag, ob ihr es auf die Liste des TOP FM Digilaus geschafft habt, oder nicht.