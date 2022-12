Der Warntag 2022 – alles was ihr wissen müsst

Am 8. Dezember ist es so weit: das deutsche Alarmnetz wird getestet. Am bundesweiten Warntag wird es einen Probealarm geben, aber was passiert da eigentlich genau? Wir haben für euch die wichtigsten Punkte zusammengetragen.

Wann geht’s los?

Um genau 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) einen Alarm in ganz Deutschland auslösen. Dabei werden Sirenen, Warn-Apps und Anzeigetafeln auf den Prüfstand gestellt. Da es eine Probe ist, müssen Menschen, die eine Warnung bekommen, nichts tun. Um 11:45 Uhr wird es dann die Entwarnung geben.

Was genau bedeutet der Alarm?

Wenn dieser Alarm der Warnstufe 1 in bestimmten Regionen ausgelöst wird, heißt es für die Bevölkerung akute Gefahr! Zum Beispiel durch hochgiftiges Gas, das nach einem Unfall in einer Industrieanlage austritt, oder auch bei einer Sturmflut. Bei Warnstufe 2 besteht ernste Gefahr. Hier werden vielleicht durch einen starken Sturm Gegenstände durch die Luft geweht. Warnstufe 3 sind dann Ereignisse wie zum Beispiel Glätte. Alles, was den Alltag beeinträchtigen kann.

Wo genau wird es einen Alarm oder Warnmeldungen geben?

Über Radio und Fernsehen und per SMS über das Handy. Sie wird auf Stadtinformationstafeln zu lesen sein. Sirenen ertönen überall da, wo es noch funktionstüchtige Sirenen gibt. In Neuried und Gauting zum Beispiel, hier gibt es noch Sirenen auf den Feuerwehrhäusern.

Was ist im Ernstfall zu tun?

Mit den Warnungen über das Handy bekommt man meist Empfehlungen, was zu tun ist oder wo Sie weitere Informationen erhalten. Darüber hinaus gibt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Tipps und Checklisten auf der BBK-Website.

Das Wichtigste ist aber: