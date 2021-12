Deutsche Weihnachtsbaumkönigin kommt aus Gelting

Dafür, dass wir die Monarchie schon länger hinter uns gelassen haben, gibt es immer noch einige vor allem weibliche Königinnen in Deutschland: Bierkönigin, Weinkönigin, Weißwurstkönigin und natürlich auch eine Weihnachtsbaumkönigin. Jedes Jahr kürt die der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Grünschnitterzeuger. Und die Amtsinhaberin heißt Laura Stegemann und sie kommt Gelting. Sie macht hier zwar eigentlich eine Landwirtschaftslehre, aktuell ist sie aber häufiger in Glitzerkleid und Krone unterwegs als in Arbeitshose. Denn zu ihren Aufgaben gehört es, für das regionale Produkt Weihnachtsbaum zu werben und den Menschen zu zeigen, wie viel Arbeit in einem Christbaum steckt.