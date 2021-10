Deutscher Lehrerverband warnt vor zu schnellen Lockerungen an den Schulen

Der deutsche Lehrerverband warnt derzeit davor, die Maßnahmen an den Schulen zu schnell zu lockern. Es erhöhe sich die Gefahr, dass die Schule zur Blackbox wird, so der Präsident des deutschen Lehrerverbands. Vor allem durch eine zu früh abgeschaffte Maskenpflicht, weniger Quarantänemaßnahmen und keine regelmäßigen Corona-Tests. Infektionen könnten dann nicht mehr kontrolliert werden. Ab Montag müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Masken tragen, auch wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Regelmäßig getestet wird an den Schulen allerdings auch weiterhin.