Deutschlandticket sorgt für mehr Busfahrgäste im Landkreis Fürstenfeldbruck

Das Deutschlandticket lockt offenbar mehr Fahrgäste in die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Oberbayern. Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es dazu jetzt konkrete Zahlen. Das automatische Zählsystem in den Bussen hat im Mai nach Einführung des Deutschlandtickets 4,5 Prozent mehr Fahrgäste gemessen als noch im Januar. Normalerweise sinken die Fahrgastzahlen im Sommer. Besonders groß ist der Zuwachs auf der Linie 820 zwischen Fürstenfeldbruck und Seefeld-Hechendorf. Die Linie ist vor allem bei Ausflüglern ins Fünfseenland beliebt.