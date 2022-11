DFB zieht gegen FIFA vor Gericht!

Eine neue Stufe der Eskalation im Armbinden-Streit zwischen dem DFB und der FIFA. Laut Informationen der Bild will der Deutsche Fußball-Bund nach dem Verbot der „One-Love“ Kapitänsbinde bei der WM in Katar jetzt den Weltverband verklagen. Demnach will man vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ziehen. Ziel ist es, dass Kapitän Manuel Neuer spätestens im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien dann die eigentlich von der Fifa verbotene „One-Love“-Binde tragen darf. Das Urteil könnte bereits in einigen Stunden fallen.