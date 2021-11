Die Adresse des Christkinds

Normalerweise schreiben Kinder ihre Wunschzettel und geben sie dann Mama und Papa weiter. Wer aber lieber auf Nummer sichergehen will, dass die Wünsche auch wirklich ankommen, kann den Brief auch direkt ans Christkind schicken. Und das Tolle ist, man bekommt sogar eine Antwort!

Am ersten Advent geht’s wieder los im Weihnachtspostamt in Himmelstadt in Unterfranken. Seit 30 Jahren beantworten das Christkind und viele Helferchen im Christkindlbüro Tausende von Briefen und Wunschzetteln von Kindern aus ganz Deutschland.

Wichtig ist, wer eine Antwort möchte, der sollte seinen Brief spätestens eine Woche vor Weihnachten in den Briefkasten schmeißen.

Die Adresse des Weihnachtspostamt in Himmelstadt, an die ihr die Briefe schicken könnt:

An das Christkind

97267 Himmelstadt