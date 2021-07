Die Ärzte: Farin Urlaub mit klaren Worten zur Bundestagswahl

„Die Ärzte“ waren schon immer eine Band, die sich klar politisch geäußert haben – auch die Flutkatastrophe ist da jetzt keine Ausnahme. Sänger Farin Urlaub hat dabei vor allem klare Worte in Bezug auf die Bundestagswahl getroffen. Ihn gehe es nichts an, wen jemand wähle – in seinen Augen sei eine gewisse Partei, deren Daseinszweck der Klimaschutz sei, aber aktuell alternativlos. Die Grünen nannte er dabei nicht mit Namen – die Aussage war aber doch recht deutlich. Er wisse selbst, dass er mit seinen Reisen zum Problem beitragen habe – das sei aber keine Entschuldigung jetzt nichts zu ändern, so der Ärzte-Sänger.