Die Ärzte gehen wieder auf Tour

Endlich wieder springen, tanzen und fünfegradeseinlassen – damit haben die Ärzte ihre Sommertour im nächsten Jahr angekündigt. Nachdem die Band für 2022 eine Berlin-Tour angekündigt hatte, waren die Tickets so schnell ausverkauft, dass viele Ärzt-Fans leer ausgingen. Das soll sich mit ihrer Sommertour in ganz Europa nun ändern: in Deutschland, Österreich und der Schweiz soll es vergessene Lieblingslieder und atemberaubende Lichtspiele zum staunen geben. Die Band selber sagt, man sei nur einen stressigen Vorverkauf davon entfernt Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez endlich wieder Live auf der Bühne zu sehen. Der Vorverkauf startet morgen um 17 Uhr, einen Link dazu findet ihr auf hier.