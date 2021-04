Die Ärzte kündigen neues Album für Herbst an

Die Ärzte waren schon immer eine unkonventionelle Band – und deshalb kündigen sie auch ein neues Album nicht auf eine typische Art und Weise an. Keine großen Artikel, keine Pressemitteilungen. Stattdessen schleicht auf der Homepage der Ärzte seit Wochen eine Schnecke einen Berg hinauf. Und jetzt ist sie über eine Ankündigung gestolpert – klickt man darauf liest man in einer Gedankenblase „Was hat 19 neue Die-Ärzte-Lieder und erscheint im Herbst?“ Sicherlich ein neues Album der Kultband. Über weitere Infos ist die Schnecke noch nicht gestolpert – wir sind aber gespannt was sie auf ihrem Weg an die Bergspitze noch alles findet.